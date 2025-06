Lazio, Lotito: "Sarri? Senza la storia non c'è futuro, impareremo dagli errori commessi"

vedi letture

Intervenuto a margine della presentazione ufficiale del progetto 'Lazio Academy', andata in scena questa mattina presso la Sala Convegni di Palazzo Sanizi a Rieti, Claudio Lotito ha parlato anche della scelta Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio, spalando a distanza di un anno e mezzo dall'esonero le porte di nuovo al tecnico di Figline Valdarno. La discussione, chiaramente, parte dal discorso sulla valorizzazione dei giovani: "Sarri? È uno 'strumento' finalizzato a questo: deve - le sue parole riportate dal portale Lalaziosiamonoi.it - formare dal punto di vista calcistico i giocatori che spesso non sono visti da altri, perché non hanno l'esperienza di vedere il potenziale nei ragazzi.

Con Sarri parlavamo: 'Quello può arrivare in Serie C, quell'altro in Serie B'. Ha un'esperienza a 360 gradi, ha vissuto tutti i campionati. Io ho preso la Salernitana in Eccellenza e l'ho portata in Serie A, quindi anch'io ho conoscenza di quelle che sono le qualità di un individuo. Entusiasmo per Sarri? Non era stato esonerato, ma aveva lasciato perché non c'erano più le condizioni all'interno dello spogliatoio. La prima persona a cui ho pensato è stato lui, torna il Comandante per far salpare questa nave. Con lui condividiamo un percorso, ma anche azioni complete nel formare l'atleta e l'uomo.

Ho chiamato Sarri e lui ha accettato subito perché era un percorso che è stato interrotto prematuramente. Si è riassunto la sfida di portare avanti un progetto che possa dimostrare a tutti che il calcio è anche idee e non solo aspetto economico. Cose che non sono andate? Quello fa parte del passato: senza la storia non c'è il futuro. La storia insegna a non commettere gli stessi errori del passato".