Lazio, Luis Alberto ancora ko per l'influenza: oggi ha saltato il doppio allenamento

Continua ad essere assente dagli allenamenti della Lazio il centrocampista Luis Alberto: anche stamattina il Mago non era in campo per l'allenamento con i compagni di squadra e lo stesso copione si è ripetuto nel pomeriggio, essendo giornata di doppia seduta. Continua ad essere alle prese con l'influenza, ieri anche qualche linea di febbre, sottolinea LaLazioSiamoNoi.it.