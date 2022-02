Lazio, Luis Alberto: "Sono incazzato con me stesso. Troppe occasioni sprecate"

vedi letture

"Sono veramente incazzato con me stesso per le tante occasioni sprecate. Dispiace non aver regalato il passaggio del turno ai tifosi". Così Luis Alberto al termine della sfida contro il Porto in Europa League, con il centrocampista biancoceleste rammaricato per non aver raggiunto gli ottavi di finale.

A breve il servizio completo.