Lazio, Luiz Felipe non partirà per le Olimpiadi. Sarri lo avrà subito a disposizione

Luiz Felipe salta le Olimpiadi di Tokyo: il difensore della Lazio, nazionale brasiliano, non dovrebbe partire per il Giappone al seguito della formazione verdeoro, come inizialmente era previsto. Per la gioia di Maurizio Sarri, che lo avrà immediatamente a disposizione nel ritiro del club biancoceleste.