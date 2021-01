Lazio, Marusic al 45': "Dobbiamo continuare così. L'abbraccio con Lulic? Mi ha detto lui di tirare"

La Lazio chiude il primo tempo contro l'Atalanta in vantaggio per 1-0. Grande protagonista è Adam Marusic, autore della rete decisiva, che ai microfoni di Dazn, indica la via ai compagni per portare a casa 3 punti fondamentale in ottica Champions League: "Abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto quello che ci siamo detti negli spogliatoi e dobbiamo continuare così. Oggi sono 3 punti molto importanti per noi. L'abbraccio con Lulic? Abbiamo parlato prima del match, mi ha detto che devo provare a tirare", le sue parole.