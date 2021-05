Lazio, mercoledì il vertice-verità. Inzaghi deluso, Lotito furioso: Gattuso in pole, occhio a Sarri

“Ci vedremo mercoledì”. Così Simone Inzaghi ha annunciato ieri sera la data decisiva per il suo futuro e quello della Lazio. Dopodomani, il tecnico biancoceleste incontrerà a Villa San Sebastiano il presidente Claudio Lotito. L’occasione di un faccia a faccia, lo scenario è ricostruito da Il Messaggero. Da un lato, Inzaghi deluso perché ha saputo che il presidente si guarda davvero attorno. Dall’altro, Lotito furioso perché si aspettava un finale diverso, con Tare convinto che il tecnico abbia già un accordo per andare altrove. La pace, in sostanza, sembra quasi impossibile, anche se nulla da escludere. Tanti nomi per il futuro: in pole c’è Gattuso, consigliato anche da Allegri (inarrivabile). Sarri piace molto ma ha uno stipendio alto, restano in corsa Conceicao e Mihajlovic.