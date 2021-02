Lazio, Milinkovic-Savic: "Giochiamo contro i più forti, ma siamo carichi e motivati"

Quando manca meno di un'ora al fischio di inizio di Lazio-Bayern Monaco, il centrocampista dei biancocelesti Sergej Milinkovic-Savic, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Giochiamo contro i più forti, siamo tutti molto motivati, non vedevamo l'ora che arrivasse stasera. Dobbiamo fare una partita senza troppe pressioni. Abbiamo grande rispetto per loro che sono i più forti in Europa. Il nostro gioco dipende dalla retroguardia e nelle ultime partite abbiamo fatto una buona costruzione, vogliamo farla anche questa sera. Peccato che lo stadio sia vuoto, speriamo che questo casino passi in fretta. I tifosi ci mancano ma questo già lo sanno. La carica data a Formello di certo ci dà una spinta in più".