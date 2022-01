Lazio, Muriqi chiama il Fenerbahce: "Adoro Istanbul". E la moglie: "A Roma non sono soddisfatta"

Vedat Muriqi è uno dei giocatori in uscita dalla Lazio. Il suo sogno sarebbe quello di tornare in Turchia, e ogni volta che può rilasciare delle dichiarazioni non nasconde il suo amore soprattutto per la città di Istanbul. Qualche giorno fa il giocatore è stato ospite di una trasmissione turca su Kanal D e ha rilasciato queste dichiarazioni: "Siamo molto felici di essere in questa bellissima città - ha dichiarato in riferimento alla meta delle sue vacanze, ovvero la capitale turca - Come famiglia l'abbiamo adorata e ci piace moltissimo. Cerchiamo di venirci ogni volta che possiamo anche se ci sono solo uno o due giorni di riposo". Il giocatore strizza l'occhio da tempo a un ritorno al Fenerbahce, ma al momento nessuno si è fatto vivo con Tare e Lotito. Anche la moglie dell'attaccante, non nasconde l'insoddisfazione romana e la voglia di tornare in Turchia: "Non sono mai stata soddisfatta a Roma. Vorrei tornare a Istanbul e leggere nella mente del presidente del Fenerbahce". Un altro messaggio esplicito per un ritorno che però non si preannuncia facile.