Lazio. niente rinnovo per Mateo Musacchio. Che tornerà in Spagna: tratta col Betis Siviglia

Mateo Musacchio lascerà l'Italia al termine di questa stagione. Passato dal Milan alla Lazio nell'ultima finestra di calciomercato, il difensore argentino classe '90 è in scadenza e il suo contratto non verrà prolungato dalla società biancoceleste per un'altra stagione.

Probabile che dalla prossima estate Musacchio tornerà a giocare in Spagna. Dove? Secondo il sito specializzato fichajes.net, ci sono contatti in corso con il Betis Siviglia.