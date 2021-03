Lazio, nome nuovo per l'attacco: piace Borré del River Plate. C'è anche il Celta Vigo

Nome nuovo per l'attacco della Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club di Lotito starebbe seguendo Rafael Santos Borré Maury, conosciuto come Borré. Attaccante colombiano classe '95, è in scadenza con il River Plate: senza rinnovo si libera a luglio, ma il club argentino sta spingendo per farlo firmare in extremis garantendogli la partenza. In questo modo il River potrebbe incassare qualche soldo dalla sua cessione. Il ragazzo è combattuto, vorrebbe aiutare il suo club ma allo stesso tempo è tentato dal ritorno in Europa, dopo l'esperienza non troppo fortunata con il Villarreal. In Argentina assicurano che su Borré ci sono Lazio e Celta Vigo.