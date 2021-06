Niente Cagliari per Santos Borrè: sarà il post Jovic all'Eintracht Francoforte

Niente Italia per Santos Borrè, l'attaccante colombiano del River Plate il cui contratto con gli argentini terminerà domani. La Maquina, come è chiamato in Sud America, era stato accostato nelle scorse settimane al Cagliari, che avrebbe potuto portarlo in Italia sfruttando una sinergia con l'Inter, ma come riporta Sky Deutschland, Borrè sarebbe vicinissimo ad accordarsi con l'Eintracht Francoforte, che ha messo sul piatto un ricco quadriennale. Salvo clamorosi ribaltoni, dunque, l'attaccante colombiano ripartirà dalla Germania e sarà il post Luka Jovic dell'Eintracht.