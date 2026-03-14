Lazio, oggi le risposte per Romagnoli e Basic: per entrambi Milan a rischio

Non è così scontato il ritorno di Alessio Romagnoli e Toma Basic per la sfida di domani contro il Milan. La rifinitura che si svolgerà oggi a Formello darà l'esito definitivo sul possibile recupero dell'ex della partita e del centrocampista croato. Il primo continua a essere alle prese con un ematoma al polpaccio accusato mercoledì scorso in Coppa Italia contro l'Atalanta. Romagnoli era stato costretto ad alzare bandiera bianca all'intervallo di Lazio-Sassuolo lunedì e da allora non ha mai lavorato con la squadra. Un eventuale allenamento individuale anche oggi complicherebbe ulteriormente la sua presenza per domani. Chi invece aveva lavorato parzialmente col gruppo è Toma Basic, che però ieri si è allenato a parte ed è attesa per oggi la decisione sulla sua disponibilità o meno.

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Il recupero di Basic sarebbe importante per le rotazioni a centrocampo, specialmente per il finale di partita. Il croato potrebbe diventare un'arma a gara in corso al posto di Dele-Bashiru o per mettere più ordine in regia, lì dove giocherà Patric dal primo minuto. La titolarità dello spagnolo a centrocampo e un eventuale forfait di Romagnoli obbligherebbero Sarri a non avere cambi in panchina al centro della difesa. Considerando anche i fastidi al ginocchio che hanno colpito Mario Gila nelle scorse settimane, il recupero di Romagnoli sarebbe fondamentale anche solo per portarlo in panchina. Pochi dubbi sul resto della formazione, con Sarri intenzionato a confermare il tridente visto contro il Sassuolo, la coppia Marusic-Tavares sui terzini e il centrocampo intorno a Patric con Taylor sul centrosinistra e Dele-Bashiru sul centrodestra.