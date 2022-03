Lazio, ora Sarri vuole puntare su Carnesecchi: come dodicesimo obiettivo Provedel

La Lazio punta con interesse il portiere dell'Atalanta, attualmente in prestito alla Cremonese, Marco Carnesecchi. Maurizio Sarri lo ha indicato a Tare dopo aver parlato direttamente con Buffon che gli ha consigliato di acquistarlo. L'alternativa resta Sergio Rico. Per sostituire l'eventuale addio di Pepe Reina come vice titolare, l'ultima idea porta a Provedel dello Spezia. A riportarlo è Il Messaggero.