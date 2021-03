Lazio, Parolo: "Prendiamo esempio dal Bayern, possiamo crescere solo se ci crediamo tutti"

vedi letture

Alla Lazio non riesce l'impresa di qualificarsi ai quarti di finale ribaltando il risultato dell'andata contro il Bayern Monaco. A segnare il gol della bandiera, regalando una soddisfazione ai tifosi laziali, ci ha pensato Marco Parolo che, ai microfoni di Sky Sport, indica ai compagni la ricetta per ripartire: "Si può crescere ancora? Se c’è la convinzione di farlo da parte di tutti. Fa parte di un percorso di crescita nostro, abbiamo preso tanti complimenti e forse abbiamo perso di vista un po’ la realtà. Quest’anno ci siamo scontrati spesso con il fatto di essere belli, abbiamo forse perso concretezza per vincere. Quella del Bayern è quella che dobbiamo prendere, le grandi squadre quando vogliono vincere cambiano atteggiamento. Se siamo bravi a prendere spunto da questo ci può dare una grande forza; deve essere un cambio di mentalità che dobbiamo fare, ma non solo noi, tutto il calcio italiano", le sue parole.

L’obiettivo rimane la Champions?

Convivere con il fatto di dover vincere non è facile. Io non ho vinto molto, ma ho visto vincere gli altri e tutti i giorni ci danno dentro, vogliono migliorare. Sicuramente l’innesto di grandi campioni può portare un miglioramento, ma deve partire da dentro. Noi dobbiamo rubare questa cattiveria al Bayern.

Come mai non ti fanno capitano?

Bisogna prendere spunto dai più anziani, uno della mia età deve essere da traino. Ma non solo io, anche quelli che hanno 25, 26 o 27 anni non devono pensare di essere arrivati. Devono avere la voglia di non sedersi, possiamo fare bene e dobbiamo trovare dentro di noi la voglia di vincere le partite perché quando c’era da lottare siamo mancati. Se vogliamo entrare in Champions dobbiamo toglierci questa pecca.