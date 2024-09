Lazio, Pedro: "Più cross e gli inserimenti del trequartista: così sta lavorando Baroni"

vedi letture

Nel corso della sua intervista ai canali ufficiali della Lazio, lo spagnolo Pedro ha parlato anche di alcuni singoli della rosa a disposizione di mister Marco Baroni: "Quella di fare più cross è un’idea del mister, vuole giocare veloce la palla, fare cross e arrivare con tanta gente dentro l'area. C’è Taty in area che è molto bravo di testa e dobbiamo sfruttare di più queste occasioni. È un aspetto da migliorare, ma certamente una cosa buona per noi perché significa che abbiamo creato tanto. Dobbiamo sistemare ancora qualcosa, ma stiamo lavorando bene".

L'inserimento del trequartista?

"Dele-Bashiru può fare questo ruolo, così come Castrovilli. Abbiamo giocatori che possono farlo, il mister ha visto che siamo più pericolosi con un giocatore dietro Taty e che può arrivare in area e cercare di giocare tra le linee. Come ha fatto l’altro giorno Dia con Taty, il mister sta cercando di trovare questo giocatore tra linee e possiamo farlo perché abbiamo delle opzioni che possiamo sfruttare tantissimo. Vediamo come va in campionato col passare delle giornate".

Quindi altri pensieri sui singoli della squadra:

“Tavares è molto forte e fondamentale per noi, è fortissimo e può aiutare tantissimo sulla fascia sinistra. Guendouzi è stato importante per loro che parlano francese, può spiegargli come sta lavorando il mister, come funziona con i tifosi e la società. Ma non solo lui, siamo in tanti ad essere veterani e possiamo aiutare i nuovi: io, Zaccagni, Patric…”.