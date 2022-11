Lazio, per la fascia sinistra si punta ad un prestito: idea Doig dell'Hellas Verona

Il Tempo oggi in edicola fa il punto sul mercato di gennaio della Lazio: si punta a piazzare Fares, potrebbe bastare per andare a prendere un terzino mancino in prestito. Spunta l'ipotesi Josh Doig del Verona: classe 2002, in questa Serie A ha collezionato 9 presenze (2 gol e 2 assist all'attivo).