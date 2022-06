Lazio, per Milinkovic-Savic nessuna offerta: le big guardano altrove, potrebbe restare

vedi letture

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe restare alla Lazio anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non sono infatti arrivate ancora offerte per il serbo e, almeno per il momento, le big d'Europa sembrano concentrate su altri obiettivi, anche se United e PSG restano alla finestra. Se non cambierà niente nel prossimo mese a luglio il centrocampista si unirà al ritiro di Auronzo di Cadore e Maurizio Sarri spera di poterlo trattenere, con il club che potrebbe anche iniziare a parlare di rinnovo alla fine del mercato, visto che l'attuale accordo scadrà nel 2024.