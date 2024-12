Lazio, piazzare gli esuberi: zero offerte per Castrovilli e Basic, Lecce-Hysaj nodo ingaggio

Un mercato di gennaio per poter crescere ancora. L'inizio di stagione della Lazio è stato a dir poco esaltante con un terzo posto in classifica che ha fatto, e lo fa tutt'ora, sognare i sostenitori biancocelesti. Adesso però c'è il nuovo anno da affrontare e sfide che saranno certamente importante per stabilire dove piazzare l'asticella degli obiettivi. In arrivo innesti come potrebbe essere Fazzini ma anche diverse uscite con i giocatori che potrebbero trovare una sistemazione per avere più minutaggio rispetto a quello ottenuto nella squadra di Marco Baroni.

Nessuna offerta per Castrovilli e Basic

Al momento però la situazione non è per niente movimentata, anzi. Per quanto riguarda Gaetano Castrovilli, l’agente non ha ancora avuto offerte per il suo assistito, e stessa situazione vale per Toma Basic che in questa prima parte di stagione non ha collezionato nemmeno una presenza in panchina. Resta quindi complesso piazzare questi due giocatori ma chissà che quando apriranno le trattative non possa muoversi qualcosa.

Il Lecce su Hysaj

Qualcosa si muove invece attorno a Elseid Hysaj. Il terzino ex Napoli piacerebbe molto al Lecce, in corsa per la salvezza. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, andrebbe trovata l’intesa per quanto riguarda l’ingaggio del calciatore che si aggira attorno a 2,8 milioni di euro.