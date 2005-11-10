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Lutto Spalletti, i funerali della madre Ilva: Juventus in prima fila
Empoli in lutto per Ilva Spalletti, madre del tecnico della Juventus Luciano Spalletti, scomparsa a 93 anni
È iniziato pochi minuti fa presso la chiesa di Santa Maria a Ripa a Empoli i funerali di Ilva Spalletti, madre del tecnico della Juventus, Luciano, scomparsa ieri all'età di 93 anni.
Folta la rappresentanza del mondo del calcio alle esequie. In particolare da parte della Vecchia Signora con l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, il Chief Football Officer Frederic Massara e il capitano Manuel Locatelli.
Fra i volti noti del pallone anche Cristiano Giuntoli, ex bianconero oggi dirigente di punta dell'Atalanta.
Fonte Lorenzo Marucci
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