Lazio, processo caso-tamponi: fra le carte anche dichiarazioni di un dirigente della Asl

vedi letture

Nella giornata di domani, alle ore 11, prenderà il via il processo alla Lazio per il caso tamponi. Un processo in cui la società biancoceleste rischia grosso, anche se la tesi difensiva del club potrebbe smontare le accuse.

Secondo il Corriere della Sera edizione Roma, in tal senso i legali del club hanno depositato una documentazione abbondante, così come la Procura. La sentenza potrebbe arrivare già nella serata di domani, nel caso in cui il collegio dovesse riuscire ad esaminare tutte le carte. Fra queste la Lazio ha presentato anche la dichiarazione di Di Rosa, dirigente della Asl Roma 1, riguardante la presenza di Immobile nella gara col Torino del 1° novembre. La sua posizione tuttavia ha già fatto discute e potrebbe anche non essere ammessa, con la Lazio che comunque non la considera testimonianza determinante.