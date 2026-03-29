Lazio, Provstgaard si prende la scena: promosso da Sarri e fresco di esordio in nazionale

Era arrivato come oggetto misterioso e colpo a sorpresa nel gennaio del 2025, in poco più di un anno Oliver Provstgaard si è preso la scena e recentemente ha fatto il suo esordio in nazionale maggiore. Da capitano dell'under 21 danese alla prima presenza arrivata giovedì nel playoff vinto 4-0 dalla Danimarca contro la Macedonia del Nord e la Lazio è stata protagonista. Dalla doppietta di Isaksen all'esordio di Provstgaard, sono tante le notizie positive arrivate dalla sfida che ha regalato alla nazionale danese l'accesso alla finale del playoff. L'esordio di giovedì è solo l'ultimo attestato di stima che Provstgaard si è conquistato sul campo dopo un inizio di avventura tutt'altro che semplice a Roma. Nei sei mesi della passata stagione il danese ha collezionato appena due presenze per un totale di 33 minuti trascorsi in campo. Con un ritiro alle spalle e il lavoro maniacale di Maurizio Sarri e del suo staff l'impatto di Provstgaard è stato ben diverso, come dimostrano i numeri.

Lazio, la crescita di Provstgaard e il futuro dalla sua

Le presenze sono diventate 18 in questa stagione per un totale di quasi mille minuti giocati. Oliver Provstgaard ha sempre risposto presente e con questa stagione si è garantito anche un futuro da protagonista. Il ruolo di centrale di sinistra della difesa biancoceleste è in bilico, con Alessio Romagnoli che già a gennaio è stato a un passo dal lasciare Formello. È difficile immaginare una permanenza dell'ex Milan e in estate si valuterà il suo futuro, con la consapevolezza che Provstgaard sta dimostrando settimana dopo settimana di poter raccogliere quell'eredità. La speranza è che possa anche vivere da protagonista il Mondiale, per farlo però prima la Danimarca dovrà conquistare il pass per l'America martedì sera contro la Repubblica Ceca.