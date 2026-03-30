Lazio, rientro graduale per Cataldi: obiettivo riaverlo a disposizione col Parma

Non vuole correre alcun rischio la Lazio e il rientro di Danilo Cataldi sarà gestito durante tutta questa settimana. Il regista classe '94 tornerà a lavorare in gruppo nei prossimi giorni e l'obiettivo dello staff medico è quello di renderlo disponibile per la sfida di sabato contro il Parma. La priorità assoluta però rimane la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta il 22 aprile e per questo non si correrà alcun rischio. Se Cataldi dovesse dare buone risposte nei prossimi giorni a Formello, allora potrà tornare in cabina di regia già sabato all'Olimpico. In caso contrario toccherà nuovamente a Patric dettare i tempi di gioco, con Cataldi magari pronto a entrare dalla panchina. Con Nicolò Rovella che ha chiuso anzitempo la sua stagione, la Lazio non può permettersi un'eventuale ricaduta per Cataldi e per questo ci sarà massima prudenza.

Lazio, la stagione positiva di Cataldi e gli altri recuperi

Non doveva essere il titolare in cabina di regia, eppure con i tanti infortuni di Rovella si è rivelata una stagione da protagonista per Danilo Cataldi. Dopo il prestito alla Fiorentina dello scorso anno, il classe '94 è tornato a Formello con la voglia di riprendersi la Lazio e lo ha fatto. Con 1842 minuti disputati, questa è già la seconda stagione con il maggior minutaggio della carriera di Cataldi in Serie A con la maglia biancoceleste. Solo nel 2022/23, sempre con Maurizio Sarri in panchina, aveva giocato più minuti con 1941, cifra che supererà da qui a fine campionato. Numeri importanti che testimoniano l'impatto avuto da Cataldi, che col Parma vuole tornare a disposizione. In questi giorni torneranno in gruppo anche Basic e Gigot, il primo potrebbe già rientrare nei convocati per la sfida di sabato. Il difensore francese non gioca da maggio e bisognerà vedere se da qui al termine della stagione avrà un'occasione o se, di fatto, si sta già preparando il suo addio per giugno.