Lazio, ritorno di fiamma per Kostic: il giocatore ha dato l'ok al trasferimento in biancoceleste

vedi letture

La Lazio va in pressing su Filip Kostic, 28enne serbo dell’Eintracht. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, in vista della possibile cessione di Correa, la Lazio è tornata con forza sull'esterno offensivo dell'Eintracht Francoforte. C’è l’ok di Kostic al trasferimento in biancoceleste. È sotto contratto con l’Eintracht fino al 2023. Il club di Francoforte dopo un’iniziale quotazione sui 30 milioni di euro ora è sceso sui 20. Con la formula del prestito con riscatto obbligatorio la Lazio punta a chiudere l’operazione con 15 milioni di euro complessivi.