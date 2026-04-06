Lazio, rivelazione Motta: sempre più protagonista tra i pali

Da oggetto misterioso a protagonista assoluto, in un mese Edoardo Motta non solo ha fatto l'esordio in Serie A, ma si sta prendendo la porta della Lazio. Quattro partite giocate, appena due reti subite, un rigore parato e una serie di interventi importanti che hanno salvato la difesa biancoceleste. L'ultimo in ordine di tempo è arrivato sabato con un riflesso strepitoso per negare a un laziale come Valeri il gol del possibile doppio vantaggio del Parma. Un altro intervento che dimostra come la Lazio ci avesse visto giusto a gennaio strappandolo alla Reggiana per circa un milione di euro. L'uscita di Mandas, che salvo clamorose sorprese tornerà dal prestito in estate, ha finanziato un'operazione che ha ulteriormente cementato il reparto dei portieri a Formello. Un reparto che, tra qualche mese, sarà oggetto di riflessioni in sede di mercato.

Lazio, le possibili soluzioni in estate

Tanto dipenderà dal futuro di Maurizio Sarri per il progetto biancoceleste, anche per quelle che saranno le scelte tra i pali. Con la permanenza del Comandante, non è da escludere il rinnovo di Provedel. Al momento però il portiere ex Spezia è in scadenza nel 2027 e, reduce da un intervento serio alla spalla, in estate non potrà avere il mercato che avrebbe avuto senza uno stop di quattro mesi. Mandas invece è reduce da una prima parte di stagione vissuta all'ombra di Provedel e da un girone di ritorno passato in panchina al Bournemouth. L'idea della Lazio sarà quella di tenere solo uno tra Provedel e Mandas con Motta a coprire le spalle, ma bisognerà capire se si cercherà di fare cassa o se magari si riproverà a valorizzare il greco con un altro prestito. Decisioni che verranno prese in estate, ma intanto una cosa è certa: Edoardo Motta si sta prendendo la Lazio a suon di prestazioni.