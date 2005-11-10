La Juventus accoglie McKennie e Conceicao. Ora Spalletti ha il gruppo al completo
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Nelle scorse ore è stato il turno di Jonathan David. Oggi la Juventus ha invece riaccolto alla Continassa sia Weston McKennie che Francisco Conceiçao, giocatori reduci dall'ultimo Mondiale giocato rispettivamente con Stati Uniti e Portogallo.
Col rientro dei due giocatori, il gruppo bianconero a disposizione di Luciano Spalletti è così al completo. Il tutto ovviamente in attesa del calciomercato, fra entrate ed uscite. Per quel che riguarda gli acquisti, da capire quando arriverà Randal Kolo Muani, per il quale sono stati raggiunti ieri gli accordi del caso, così come il talento del Bayer Leverkusen Kerim Alajbegovic.
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