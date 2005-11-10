TMW Il Napoli valuta il colpo Badiashile: com'è andata fin qui la sua avventura al Chelsea

Il club del presidente De Laurentiis è alla ricerca di un centrale di difesa titolare visto anche l'infortunio rimediato da Buongiorno

Quando il 5 gennaio 2023 il Chelsea acquistò il centrale di difesa Benoît Badiashile lo presentò tramite il suo sito ufficiale con questo comunicato: "Alto 1,93 m, Badiashile è un difensore dominante nel gioco aereo, ma altrettanto a suo agio con la palla tra i piedi, capace di impostare l'azione con passaggi corti dalla difesa o di cambiare le sorti del gioco con diagonali più lunghe. La sua velocità bruciante è una caratteristica fondamentale e ha maturato esperienza sia in una difesa a quattro che a tre a livello di club". Nelle dichiarazioni del suo proprietario i blues, sempre nella stessa nota, facevano sapere di aver fatto quell'investimento da 38 milioni di euro per consegnare a Graham Potter - allora manager del Chelsea - un nuovo centrale di difesa titolare. Badiashile che per diversi anni era stato pilastro del Monaco nel precedente settembre aveva fatto il suo esordio con la Francia, ma proprio a causa di quel trasferimento in nazionale (almeno per ora) non c'è più tornato.

Il 'solito' Chelsea di Boehly

Già, perché la storia del colosso di Limoges è quella di tanti giovani acquistati da un Chelsea che in questi anni è stato molto avido nell'accaparrarseli ma molto poco lungimirante nel valorizzarli. Badiashile arriva e come tutti i volti nuovi viene subito lanciato tra i titolari: undici presenze nella seconda parte della Premier 2022/23. Nella stagione successiva a causa di un paio di infortuni trova il campo con regolarità solo nel finale di stagione. In quella successiva tra infortuni e panchine è poco più di un comprimario, nell'ultima ha collezionato appena otto presenze in Premier e sedici complessive.

Il Napoli fiuta l'affare

Con questo minutaggio è comprensibile capire perché il centrale francese classe 2001 negli ultimi giorni abbia aperto le porte a un suo trasferimento. Xabi Alonso come chi lo precedeva non lo considera infatti centrale nel progetto dei blues e adesso Badiashile che ha ancora quattro anni di contratto con la società londinese aspetta l'offerta giusta per ripartire da un'altra squadra. Quale? Magari il Napoli, anche se dopo l'apertura del calciatore ci sono accordi tra le due società ancora tutti da definite. Anche se le difficoltà nel definire cessioni hanno fin qui bloccato qualsiasi operazione in entrata da parte del club di De Laurentiis.