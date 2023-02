Lazio, Sarri: "Alcuni hanno dovuto fare i conti con l'influenza. Milinkovic ha perso 4 chili"

vedi letture

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria per 1-0 contro la Sampdoria: "Mi aspettavo una gara complicata considerando le ultime gare della Sampdoria, e il nostro momento con alcuni intrepreti reduci dall’impegno europei e con alcuni calciatori per i quali abbiamo accelerato il recupero. Abbiamo sbagliato tanto vicino alla porta, ma al di là dei primi dieci minuti del secondo tempo in cui ci siamo disuniti, l’atteggiamento mi è piaciuto".

Come mai c'è stata un po' di stanchezza?

"Non penso che il problema per alcuni giocatori sia stato saltare la partite, ma il fatto di aver dovuto fare i conti con virus o traumi".

Avete sbagliato molti gol.

"Purtroppo siamo in un periodo in cui sbagliamo molte occasioni, prima o poi capitalizzeremo meglio le varie possibilità. Venerdì sarà dura contro una squadra che sta dominando il calcio italiano e sta provando a fare lo stesso in Europa. Dovremo andare lì provando a giocare il nostro calcio".

In che cosa è cresciuta la Lazio?

"Rispetto al passato ho visto dei miglioramenti nella tenuta mentale anche nella gestione del vantaggio. Il campionato è livellato al di là del Napoli e per questo possono esserci dei momenti con molti risultati positivi e negativi anche considerando che si gioca ogni tre giorni".

Per venerdì avrà tutti al top?

"Credo che i calciatori a breve potranno recuperare dai virus o dall’influenza che li hanno colpito in maniera pesante. Milinkovic, ad esempio, in pochi giorni ha è sceso di quattro chilogrammi di peso".