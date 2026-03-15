Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Lazio, Sarri: "Clima da ricordare. Serata che ricorderò, non per il risultato"

Lazio, Sarri: "Clima da ricordare. Serata che ricorderò, non per il risultato"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:35Serie A
Lorenzo Beccarisi
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.50 - La Lazio per la prima volta in questa stagione trova la seconda vittoria consecutiva, batte 1-0 il Milan grazie al gol di Gustav Isaksen e torna a due punti dall'ottavo posto. Tra pochi minuti il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.26 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

Dopo Torino sembra un'altra squadra. Cosa è successo alla Lazio?
"La squadra a livello di intensità e di applicazione è sempre stata su buoni livelli, ultimamente anche a me sembra che ci sia qualcosa in più a livello caratteriale. Stasera c'era un clima all'Olimpico bellissimo, sarebbe stato un ricordo bellissimo anche senza il risultato. I ragazzi hanno dato al pubblico anche la soddisfazione del risultato, ma questo è un clima che è da ricordare. È roba bella, mi rimane il secondo pensiero su quanti punti avremmo se l'Olimpico fosse stato sempre così".

Cosa le lascia a livello di emozioni questa serata?
"Questa è una partita che ricorderò non per il risultato. Dal punto di vista emozionale è stata sicuramente una serata particolare, poi anche il risultato indubbiamente fa piacere".

Come sta vedendo Maldini e Ratkov?
"Guardo gli allenamenti e decido, così come per tutti gli altri della rosa. Adesso vedo meglio Maldini, che oggi penso abbia fatto una buona partita, e faccio giocare Maldini".

Patric può avere uno sviluppo nella carriera in quel ruolo?
"Lo avevo provato in quel ruolo anche negli anni scorsi, perché ha qualità in palleggio. È chiaro che ci ha giocato per una partita e mezza, avrebbe bisogno di un percorso, ma quell'interpretazione del ruolo lui ce l'ha".

La sua Lazio è diventata una squadra di contropiede?
"È chiaro che abbiamo una squadra più di strappo che di palleggio, quindi ci si deve adattare alle caratteristiche dei giocatori. Ho tolto un giocatore a un certo punto perché strappava troppo e ci si allungava (Isaksen, ndr), col Milan rischi di prendere imbarcate. In quel momento volevo più palleggio e meno strappi, ma nel primo tempo abbiamo fatto male. La nostra responsabilità è quella di aver chiuso il primo tempo solo avanti 1-0".

Quanta base di Maurizio Sarri si potrà vedere anche in futuro?
"Questa è una squadra che sta crescendo anche a livello di palleggio, in alcuni momenti riesce a palleggiare anche con discreta qualità. Poi ci sono giocatori che per caratteristiche partono con accelerazioni individuali, ma io vedo un miglioramento nel palleggio anche negli allenamenti. Dipende quanta qualità si potrà mettere per capire se questa sarà una base per il futuro".

Cosa pensa della prestazione di Motta? Ci può spiegare l'espulsione?
"Mi ha buttato fuori perché ha dato sei minuti di recupero, ne ha aggiunti altri due e gli ho detto da dove cazzo li avesse tirati fuori. Non ho offeso nessuno, ho usato un'espressione forte e mi ha mandato fuori. Motta ha fatto bene tra i pali oggi, ha fatto 2-3 errori a livello di distribuzione poi si è ripreso. È un ragazzo che ha delle doti, deve crescere e speriamo che questa crescita non ci costi nulla".

Dopo stasera rinnova il sogno di allenare la prima partita al Flaminio intitolato a Maestrelli?
"Vedendo i tempi di realizzazione del Flaminio sarà dura esser vivo (ride, ndr). Non penso di potercela fare, se son vivo però spero di essere almeno invitato".

23.35 - È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

Articoli correlati
Lazio, Patric: "Serata perfetta, vittoria di cuore. Lo stadio pieno ci ha aiutato"... Lazio, Patric: "Serata perfetta, vittoria di cuore. Lo stadio pieno ci ha aiutato"
Allegri torna il vecchio Allegri e sbaglia tutto, Sarri lo incastra e scoppia il... Allegri torna il vecchio Allegri e sbaglia tutto, Sarri lo incastra e scoppia il caso Leao. L'Inter ringrazia, ma Chivu è l'uomo giusto per il futuro? Fabregas, lezione di calcio a Gasp
Sarri spiega l'espulsione: "Ho chiesto in maniera vigorosa da dove venisse il recupero"... Sarri spiega l'espulsione: "Ho chiesto in maniera vigorosa da dove venisse il recupero"
Altre notizie Serie A
Nervosismo Leao, Allegri minimizza: "Naturale quando la posta in palio è alta" Nervosismo Leao, Allegri minimizza: "Naturale quando la posta in palio è alta"
Sassuolo, Grosso: “Mi sono piaciuti i subentrati come Volpato e Bakola” Sassuolo, Grosso: “Mi sono piaciuti i subentrati come Volpato e Bakola”
Lazio, Patric: "Serata perfetta, vittoria di cuore. Lo stadio pieno ci ha aiutato"... Live TMWLazio, Patric: "Serata perfetta, vittoria di cuore. Lo stadio pieno ci ha aiutato"
Fiorentina, Fortini non convocato per la trasferta di Cremona: il laterale soffre... Fiorentina, Fortini non convocato per la trasferta di Cremona: il laterale soffre di lombalgia
Cagliari, Pavoletti onesto: "Dal Pisa una bella lezione di calcio, sembravano loro... Cagliari, Pavoletti onesto: "Dal Pisa una bella lezione di calcio, sembravano loro in 11"
Sarri spiega l'espulsione: "Ho chiesto in maniera vigorosa da dove venisse il recupero"... Sarri spiega l'espulsione: "Ho chiesto in maniera vigorosa da dove venisse il recupero"
Lazio, Patric: "Quando sei stanco e guardi la curva ritrovi subito le energie" Lazio, Patric: "Quando sei stanco e guardi la curva ritrovi subito le energie"
Milan, Allegri: "Bisogna essere realisti: ci metti tanto per costruire, ma poco per... Milan, Allegri: "Bisogna essere realisti: ci metti tanto per costruire, ma poco per distruggere"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri torna il vecchio Allegri e sbaglia tutto, Sarri lo incastra e scoppia il caso Leao. L'Inter ringrazia, ma Chivu è l'uomo giusto per il futuro? Fabregas, lezione di calcio a Gasp
Le più lette
1 16 marzo 2010, Eto'o brucia Turnbull e l'Inter elimina Ancelotti: 1-0 al Chelsea
2 ...con Giorgio Perinetti
3 Lazio, Patric: "Serata perfetta, vittoria di cuore. Lo stadio pieno ci ha aiutato"
4 Crotone, Longo: "Buona prestazione, ma ci è mancato il cinismo sotto porta"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Estupinan torna umano, Leao si arrabbia pure. Gila è il fuoriclasse
Immagine top news n.2 Classifica Serie A, il Milan stecca e fa un favore all'Inter. Como in zona Champions
Immagine top news n.3 Il Milan ribalta le considerazioni sul pareggio dell’Inter. Altro allungo nerazzurro, nonostante tutto
Immagine top news n.4 La Lazio chiude definitivamente il capitolo scudetto? Sarri ritrova i tifosi e batte il Milan 1-0
Immagine top news n.5 Fabregas sul mancato saluto di Gasperini: "Io sono sempre andato a salutare un collega..."
Immagine top news n.6 Milan, Tare: "Per Modric sarà decisione facile, il contratto è già pronto perché c'è l'opzione..."
Immagine top news n.7 Gasperini si sfoga per il rosso a Wesley: "Non c'è nulla. E non è la prima volta che capita al Como"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.2 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.3 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.4 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nervosismo Leao, Allegri minimizza: "Naturale quando la posta in palio è alta"
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, Grosso: “Mi sono piaciuti i subentrati come Volpato e Bakola”
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Patric: "Serata perfetta, vittoria di cuore. Lo stadio pieno ci ha aiutato"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Fortini non convocato per la trasferta di Cremona: il laterale soffre di lombalgia
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Pavoletti onesto: "Dal Pisa una bella lezione di calcio, sembravano loro in 11"
Immagine news Serie A n.6 Sarri spiega l'espulsione: "Ho chiesto in maniera vigorosa da dove venisse il recupero"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Castori: "Punto di cuore e impegno, oggi non si doveva perdere"
Immagine news Serie B n.2 Triestina in D, Marino: "Fatto di tutto per ritardare il più possibile il verdetto"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Gorgone: "Due punti persi. Con l'Entella sarà una partita importantissima"
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol-Pescara 0-0, le pagelle: Di Nardo, che errore! Tait da rosso, Insigne ok
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Pescara spreca l'occasione a Bolzano: 0-0 con l'uomo in più contro il Sudtirol
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Cancellotti: "Vittoria molto importante in un campo difficile. Felice del gol"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, Longo: "Buona prestazione, ma ci è mancato il cinismo sotto porta"
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Floro Flores: "Vittoria importante ma non una prestazione di livello"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Lecco e Novara si dividono la posta: finisce a reti inviolate
Immagine news Serie C n.4 Latina, Volpe esulta: "Tre punti vitali, ma conquistati soffrendo"
Immagine news Serie C n.5 Casarano, Filograna: "Vittoria che dà morale, ora puntiamo alla salvezza matematica"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati delle 17:30: vittorie in rimonta per Cittadella e Casertana, ok Cerignola
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "La squadra ha voglia di arrivare alla fine ottenendo il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Antoine: "Peccato per il risultato, ma grande atteggiamento della squadra"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, Galli salva la Roma: con la Fiorentina finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile e maschile in campo insieme, i tifosi protestano: "Rispetto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, i risultati della 16ª giornata: Milan corsaro in casa della Juve. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, i risultati della 16ª giornata: è pari tra Como Women e Ternana. La classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?