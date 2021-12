Lazio, Sarri mette in vendita Lazzari: il Torino ci pensa e propone Zaza

Il Torino è pronto a muoversi per l'acquisto di Manuel Lazzari, giocatore in uscita dalla Lazio. A Sarri piace molto Simone Zaza e uno scambio di cartellini potrebbe aiutare a trovare un'intesa. I granata dovrebbero completare la proposta con altri 7-8 milioni mentre il tecnico biancoceleste starebbe più che felice di accogliere l'ex Sassuolo come vice-Immobile. A riportarlo è Tuttosport.