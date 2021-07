Lazio, Sarri: "Roma? Siamo stati abbastanza vicini. Io contro Mou? Roba giornalistica"

Nel prossimo campionato, Maurizio Sarri allenerà la Lazio. Ma è stato molto vicino a guidare la Roma, come conferma a Sportitalia: "Non lo so, non ci ho mai parlato direttamente. Secondo i miei agenti abbastanza vicini, però non lo so".

Sarri contro Mourinho che film sarà?

"È roba giornalistica. Alla fine giocherà Roma contro Lazio, non potrò segnare io o Mourinho salvare un gol. Contano le squadre, più dei giocatori e degli allenatori: sarebbe importante fare un grande lavoro, tornare a divertirsi e vedere la squadra fare un calcio che ti piace. Io penso che quando un allenatore si diverte lo trasmette e dopo un po' si divertono i giocatori. Quando si divertono allenatore e giocatori, dopo un po' si diverte anche il pubblico. Per me dire che si vince giocando male è un luogo comune".

