Lazio, Sarri sulle condizioni di Pedro: "Esami domani. Sarebbe una perdita importante"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Maurizio Sarri ha parlato delle condizioni di Pedro, uscito per un problema fisico al 40': “Pedro ha sentito qualcosa al polpaccio ma non so dire nulla di certo sulle condizioni, vediamo domani la situazione e i controlli e poi valutiamo, sarebbe una perdita importante, fondamentale avere Felipe Anderson e Zaccagni, bene tutti e due ma Pedro per noi è importante".