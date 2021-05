Lazio senza Acerbi, per il difensore biancoceleste controlli clinici alla clinica Paideia

Nella sua intervista alla vigilia del recupero contro il Torino, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi, soffermandosi anche su Acerbi: "Sicuramente non ci sarà, oltre alla squalifica ha avuto un infortunio". Così, in attesa di capire l'entità del ko, il difensore biancoceleste in queste ore - come riporta la nota ufficiale del club - ha svolto i controlli medici di rito presso la clinica Paideia.