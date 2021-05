Lazio, Inzaghi: "Torino? Vogliamo onorare il campionato. Derby grande delusione"

"Veniamo da una grande delusione nel derby e domani, contro il Torino, vogliamo onorare al meglio il campionato". Con queste parole Simone Inzaghi, il tecnico della Lazio, ha parlato alla vigilia del recupero della 25a giornata di campionato contro i granata. Di seguito, le altre dichiarazioni rilasciate a Lazio Style Channel:

"Domani sarà anche l'ultima in casa della stagione. Abbiamo un record in ballo, vogliamo allungare la striscia di vittorie consecutive all'Olimpico. Come stanno i giocatori? È presto, abbiamo giocato sabato sera. Sicuramente non ci sarà Acerbi che oltre alla squalifica ha avuto un infortunio. Indisponibile anche Correa, mentre gli altri saranno da valutare dopo l'allenamento di oggi e la rifinitura di domani mattina".