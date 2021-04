Lazio senza Luis Alberto, Inzaghi: "Immobile? Ha giocato 90' sul sintetico. Dovrò valutare"

Lazio senza Luis Alberto e col dubio legato alle condizioni di Ciro Immobile. Ne ha parlato il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, in conferenza stampa: “Luis Alberto ha avuto una distorsione importante. Sicuramente non lo avremo domani, ha un versamento importante sulla caviglia, ci sono speranze per le partite successive. Immobile ha giocato 90 minuti su un campo sintetico, valuterò le sue condizioni ma ora mi sembra prematuro dire se potrà giocare dall’inizio. Però ieri mi sembrava in discrete condizioni”.

Qui la conferenza stampa di Simone Inzaghi.