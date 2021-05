Lazio, sirene inglesi per Inzaghi. Interesse concreto del Tottenham, il tecnico valuta l'offerta

vedi letture

Sirene inglesi per Simone Inzaghi. Dopo il Leicester, spunta anche il Tottenham. Gli Spurs sono alla ricerca di un tecnico per sostituire Mourinho e la Lazio non ha ancora blindato Simone. L'interesse - si legge sul Corriere dello Sport - è reale ma non si è ancora concretizzato. Inzaghi è piuttosto perplesso per come si sta evolvendo il rapporto con la Lazio e a questo punto non direbbe no agli Spurs.