Lazio, solo lavoro differenziato per Rovella. Massima cautela per Nuno Tavares

vedi letture

La Lazio contro il Southampton ha rivisto all'opera Nicolò Rovella, che ieri è rimasto a riposo precauzionalmente. Per il centrocampista solamente lavoro differenziato con il pallone invece stamane, a causa di una lieve distorsione alla caviglia che ha rimediato negli ultimi giorni. Difficilmente sarà in campo domani contro il Cadice per l'ultimo test dei biancocelesti.

Capitolo Nuno Tavares: in mattinata è stato in palestra e ha saltato le prove tattiche, parlando a lungo con lo staff tecnico. Il portoghese è reduce da un problema al flessore della gamba sinistra e non vuole forzare il suo rientro. La prudenza con l'ex Arsenal è massima perché tutti hanno il timore di una ricaduta, visto che tra 10 giorni ci sarà l’esordio in campionato contro il Venezia.

La squadra ha lavorato prima al coperto e poi in campo con il pallone, come riportato da LaLazioSiamoNoi.com. L'allenamento è iniziato con un torello e una parte atletica, salvo poi iniziare le prove tattiche. Ok Zaccagni, Pellegrini, Lazzari, Guendouzi, Castellanos, Isaksen, Romagnoli e Casale. La partenza per la Spagna è fissata per sabato mattina, il rientro avverrà domenica mattina dopo il match valido per il Trofeo Carranza, il cui fischio d'inizio è previsto per le 21 del 10 agosto.