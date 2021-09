Lazio, sospiro di sollievo per Sarri: Immobile corre in campo e vede la sfida contro il Milan

Nella giornata di ieri Maurizio Sarri ha tirato un sospiro di sollievo quando ha visto Ciro Immobile correre sul campo dopo le noie muscolari che ne avevano anticipato il rientro dagli impegni con la Nazionale. Ha svolto sì un lavoro differenziato in scarpe da ginnastica e non con le scarpette da gioco, ma la sensazione è che i giorni che separano la Lazio dalla sfida contro il Milan possano essere sufficienti per permettergli di recuperare e giocare dal 1'. Anche Manuel Lazzari corre verso il rientro in gruppo e potrebbe essere convocato per la gara di San Siro, anche se difficilmente potrà giocare titolare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.