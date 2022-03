Lazio, stop Radu in allenamento: il tallone gli fa male, è in dubbio per il Venezia

Possibile cambio di formazione obbligato per Sarri e per la Lazio. Stefan Radu ha iniziato in gruppo l'allenamento di oggi ma poi, dopo un confronto con Sarri, è tornato negli spogliatoi. Il tallone sinistro ancora gli fa male: è in dubbio per lunedì. Sempre in tema di calciatori in dubbio, Andrea Lazzari oggi è tornato con i compagni per una piccola parte di allenamento, che poi ha concluso da solo: spera nella convocazione contro il Venezia.