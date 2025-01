Lazio su Casadei, il ds Fabiani: "Stiamo valutando e parlando anche con il suo entourage"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, nella conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina ha parlato anche di mercato. Nello specifico, anche della situazione legata al possibile arrivo in biancoceleste di Cesare Casadei, centrocampista ex Inter oggi al Chelsea e ambito anche dal Torino. Ha detto a tal proposito il dirigente: "Stiamo facendo delle valutazioni e stiamo parlando anche con l'entourage di Casadei. Da domani vedremo cosa succederà".

Il Chelsea preferirebbe cedere il centrocampista ex Inter a titolo definitivo, valutandolo circa 15 milioni di euro, e dispone di un solo slot per i prestiti. La società di Stamford Bridge non ha ancora accettato né l’offerta del Torino né il rilancio della Lazio, ma la trattativa resta aperta, anche se difficile, con i biancocelesti nettamente avanti. Il ds Fabiani segue Casadei da anni e non ha mai smesso di considerarlo un obiettivo prioritario. La Lazio sta lavorando per ottenere il giocatore in prestito gratuito fino a fine stagione, ma il Chelsea chiede garanzie su una percentuale di rivendita o una clausola di riacquisto, simile al modello già adottato con Gila e il Real Madrid. Non è escluso un colpo di coda di Lotito, ma senza cessioni importanti, un investimento a titolo definitivo appare complesso.

In caso di difficoltà a chiudere per Casadei, Fabiani tiene d’occhio altri profili under 22 per evitare problemi di lista. Tra i possibili nomi, Castrovilli rimane in bilico e potrebbe essere insidiato da Basic, mentre Fazzini (Empoli) e Belahyane (Verona) non hanno ancora ricevuto offerte concrete. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.