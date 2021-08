Lazio su Kostic che diserta l'allenamento. Duro comunicato dell'Eintracht: "Domani non giocherà"

E' bufera tra l'Eintracht Francoforte e Filip Kostic. L'esterno è da tempo nel mirino della Lazio, soprattutto adesso che Correa ha lasciato i biancocelesti, ma finora il pressing del club di Lotito non ha portato alla fumata bianca. Nelle ultime ore, però, lo stesso Kostic non si è presentato all'allenamento in programma alla vigilia della sfida di campionato contro l'Arminia Bielefeld. Una mossa che ha mandato su tutte le furie l'Eintracht che tramite i propri canali ufficiali ha emesso un comunicato: "La squadra farà a meno di Filip Kostic nella trasferta di Bundesliga di sabato. Il centrocampista non ha partecipato all'ultimo allenamento di oggi. Kostic ha un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 30 giugno 2023". Una presa di posizione che arriva a conferma delle parole del ds Krosche: "L'atteggiamento di Filip ci irrita molto. L'Eintracht Francoforte non può essere messo sotto pressione".