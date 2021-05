Lazio, Tare ha incontrato Capozucca a Roma: Cragno al centro del colloquio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, lunedì scorso in un ristorante in zona Parioli a Roma, il ds della Lazio Igli Tare avrebbe incontrato il ds del Cagliari Capozucca e l'agente Alessandro Moggi per parlare del futuro del portiere dei sardi Alessio Cragno. L'estremo difensore potrebbe essere una buona soluzione per i biancocelesti che saluteranno Strakosha alla fine dell'anno e non solo perché, essendo italiano, rientrerebbe nelle liste per il campionato. Da ricordare che nelle ultime ore, anche il Lille avrebbe presto informazioni su di lui visto l'addio di Maignan.