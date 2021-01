Lazio, Tare: "Offerte per Caicedo? Non ne abbiamo ricevute, merita di stare alla Lazio"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Genoa-Lazio è il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, a fare il punto in casa laziale sulla questione Caicedo. "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta per lui quindi non possiamo dire niente. Lui è un giocatore della Lazio, ha fatto bene e merita di essere tale", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.