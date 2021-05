Lazio, Tare: "Persa la Champions a Firenze ma è importante la qualificazione in Europa"

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Torino: "La priorità era la Champions League. Abbiamo avuto la possibilità di lottare fino alla partita con la Fiorentina. La sconfitta di Firenze penso che sia stata determinante per questo traguardo. Nello stesso momento è stato importante qualificarsi in Europa League perchè dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo iniziato e giocare in Europa è fondamentale per questa società".

