Lazio, telefonata d'auguri di Inzaghi a Lotito ma la firma del rinnovo continua a slittare

La firma del rinnovo di contratto fino al 2024 da parte di Simone Inzaghi con la Lazio è slittata ancora perché il presidente laziale in questi giorni è preso dalle vicende della Salernitana, club che in caso di probabile promozione in Serie A, sarà costretto a vendere. Ieri il tecnico biancoceleste ha parlato al telefono col presidente per fargli gli auguri di buon compleanno a voce. Una chiamata cordiale che però non ha fissato incontri per la tanto attesa firma. Attualmente non in dubbio nonostante gli interessamenti di club come la Juventus e il Tottenham. A riportarlo è Il Tempo.