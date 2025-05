Lazio, torna di moda Jutglà: l'attaccante del Club Brugge costa 10 milioni di euro

vedi letture

La Lazio comincia a lavorare anche sul mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è tornato nel mirino del club biancoceleste Ferran Jutglà, attaccante che nel 2023 Lotito cercò per alternarlo a Ciro Immobile. Il 26enne ha un contratto valido con il Club Brugge fino al 2026 e il suo costo si aggira sui 10 milioni di euro.

Le valutazioni saranno fatte dalla società insieme al nuovo allenatore, che potrebbe essere Maurizio Sarri. Dopo l'incontro di ieri tra i suoi rappresentanti e Fabiani infatti, andato in scena in un noto ristorante di Roma, il club ha ribadito l'intenzione di affidargli la panchina dopo una stagione non positiva che si è chiusa con il settimo posto, che impedirà ai suoi di disputare le coppe europee.

Il direttore sportivo della Lazio, tra l'altro, ha affidato a Il Messaggero il suo pensiero sull'epilogo dell'avventura di Marco Baroni a Formello, spiegando che il tecnico ha deciso di andarsene per motivi suoi e che sarebbe bastato solo fare qualche punto in più all'Olimpico per raggiungere l'obiettivo prefissato a inizio stagione. Il club si è comunque assunto le sue responsabilità con un comunicato sul sito ufficiale, nel quale si è scusato con i tifosi e ha esplicitamente scritto: "Ripartiamo da voi".