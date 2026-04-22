Lazio, tra i protagonisti di Napoli e i tanti acciacchi: i dubbi di Sarri

"A me una singola partita non farà cambiare il giudizio sulla stagione". Non sarà la sfida di questa sera a condizionare l'annata biancoceleste, parola di Maurizio Sarri nella conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Lazio. Difficile però credere al messaggio del Comandante, che forse cerca di alleggerire la pressione e ridurre le aspettative su un match che può cambiare gli orizzonti biancocelesti. Sullo sfondo c'è la possibile finale del 13 maggio all'Olimpico contro l'Inter, ma prima va espugnata Bergamo come successo lo scorso anno in campionato. Allora decise un gol di Isaksen su assist di Dele-Bashiru, due dei tanti giocatori in ballottaggio per il match di stasera. "Buttare giù la formazione in queste condizioni è difficile" ha aggiunto Sarri in conferenza, spiegando come ci siano almeno 4-5 giocatori acciaccati e la formazione sarà decisa solamente all'ultimo.

Lazio, i dubbi di Sarri: le possibili novità rispetto a Napoli

La novità più importante per Maurizio Sarri è il recupero di Adam Marusic, che ieri ha lavorato con il gruppo ed è partito per Bergamo. Nella rifinitura mattutina si scioglieranno gli ultimi dubbi, ma se dovesse dare disponibilità Sarri lo schiererà dal primo minuto. Il montenegrino è fondamentale nel quartetto difensivo della Lazio, che sarà composto da Gila e Romagnoli al centro con la conferma di Tavares a sinistra davanti a Motta, che stasera farà il suo esordio in Coppa Italia dopo gli appena tre gol subiti in sei presenze in Serie A. A centrocampo sicuri di una maglia Taylor e Cataldi, è ballottaggio apertissimo tra Basic e Dele-Bashiru. Gli strappi del nigeriano hanno spesso creato grattacapi all'Atalanta, ma il croato è reduce dal gol di Napoli e spera di essere confermato. Piccolissimo vantaggio per Dele-Bashiru, mentre in attacco l'unico sicuro della titolarità è Zaccagni. A destra è testa a testa tra Cancellieri e Isaksen, col primo che sta leggermente meglio come confermato ieri da Sarri. Al centro è recuperato Maldini, ma Noslin è reduce da una gran partita a Napoli e potrebbe essere confermato.