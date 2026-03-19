Lazio, tra infortuni e digiuno da gol: la stagione nera di Zaccagni

Il quarto infortunio stagionale costringe Mattia Zaccagni a dare forfait per il playoff mondiale con l'Italia e mette a serio rischio la sua presenza nella semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. La sfida di Bergamo del 22 aprile è stata segnata sul calendario come possibile data di recupero per il capitano biancoceleste, fermato da una lesione di medio grado alla coscia destra. Per Zaccagni dunque almeno un mese di stop che si lega a una stagione piuttosto complicata, iniziata nel peggiore dei modi con l'operazione per la pubalgia dell'estate. Da quel momento è stata una continua salita, nonostante un inizio comunque positivo con un gol alla prima casalinga contro il Verona. Da quel momento solo due reti nelle successive 21 partite giocate in Serie A, a cui va aggiunto il gol decisivo nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Milan.

Lazio, le difficoltà di Zaccagni: quattro mesi senza il gol

La rete realizzata contro i rossoneri il 4 dicembre rappresenta l'ultimo gol segnato da Mattia Zaccagni, che a ottobre aveva fatto i conti con il secondo infortunio stagionale. Un problema agli adduttori infatti lo aveva costretto a stare ai box per circa tre settimane, saltando anche le sfide con la nazionale. A fine gennaio poi il problema agli addominali lo ha costretto ai box per tre partite, prima dell'ultimo stop annunciato ieri dalla Lazio con un comunicato ufficiale. Zaccagni è fermo a tre gol in campionato e, salvo un finale di stagione in netta controtendenza, chiuderà l'anno con il peggior dato da quando veste la maglia biancoceleste. Le sei reti in Serie A nel 2021/22 e nel 2023/24 rappresentano il bottino minimo firmato dall'ex Verona nella Capitale. Zaccagni non segna da dodici partite e questo digiuno fa il paio con quello con cui ha concluso la scorsa stagione, ben 13 partite tra Serie A e coppe senza trovare una rete. Difficoltà che il capitano biancoceleste dovrà risolvere nel finale di stagione, con la speranza di poter essere presente e decisivo nella semifinale contro l'Atalanta tra poco più di un mese.