Lazio, tra nazionale e riscatto: a Bologna sfida cruciale per Maldini

Si è accesa una piccola speranza in ottica nazionale per Daniel Maldini e la partita di oggi a Bologna può essere un'occasione per rientrare nelle convocazioni di Rino Gattuso. L'infortunio di Scamacca, che comunque sarà a Coverciano per essere valutato, potrebbe liberare uno slot in attacco per un'altra convocazione e l'attaccante biancoceleste è tra i nomi in lizza per approfittarne. Tutto passa dalla sfida di oggi pomeriggio a Bologna, dove dall'altra parte ci saranno altri due candidati come Bernardeschi e Orsolini. Non solo la nazionale, Maldini da qui a fine stagione si gioca anche la sua permanenza alla Lazio e incidere in una sfida importante per l'ottavo posto può risultare decisivo. Arrivare davanti al Bologna per i biancocelesti può rappresentare il massimo traguardo raggiungibile in campionato, così da avere la certezza di entrare tra le prime otto che dà l'accesso diretto agli ottavi di finale della prossima Coppa Italia.

Lazio, le condizioni per il riscatto di Maldini

Chiaramente la stagione e anche il futuro di Daniel Maldini passano dalla Coppa Italia, a cominciare dalla semifinale di ritorno che si giocherà tra un mese a Bergamo. La permanenza a Formello dell'attaccante di proprietà della Dea è legata alla qualificazione europea dei biancocelesti, ma non è da escludere che la Lazio voglia provare a tenerlo anche senza Europa. Le valutazioni sono in corso e tanto dipende dallo stesso Maldini. La Lazio può riscattarlo per 14 milioni, a queste cifre e con un solo gol segnato fino a oggi è difficile immaginare un suo futuro a Roma. La società biancoceleste però potrebbe valutare la sua permanenza trattando con l'Atalanta per abbassare la cifra del riscatto. Tutto però dipenderà dalle prestazioni e soprattutto dai gol di Maldini. A cominciare da oggi, dove a Bologna si gioca una fetta importante di futuro tra nazionale e riscatto.