Lazio, Zaccagni: "C'è rammarico ma la strada è giusta. Nazionale? Il sogno di tutti"

Ai microfoni di Lazio Style Channel, l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni ha commentato il ko interno contro il Napoli maturato nei minuti di recupero: “Forse potevamo essere più cattivi nel primo tempo che abbiamo dominato. C'è il rammarico per il punto perso, recuperato nel finale. Pensiamo alla prossima partita. Quando fai gol e riprendi una partita in casa con il pubblico a favore è giusto tentare di fare bottino pieno. Il gol lo abbiamo preso, ma non eravamo messi male. La prima frazione di gioco è stata molto intensa e l'abbiamo pagata”, riporta Lalaziosiamonoi.

Il morale della squadra?

"Sicuramente quando incontri un po' di sfortuna il rammarico c'è, ma noi dobbiamo continuare su questa strada. I gol arriveranno. Non guardiamo la direzione arbitrale, l'unico obiettivo ora è portare a casa i prossimi tre punti".

Obiettivo Nazionale?

”Giocare per l'Italia penso sia il sogno di tutti. Io do il meglio con la maglia della Lazio, poi ciò che arriverà me lo prenderò”.