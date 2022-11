Lazio, Zaccagni: "Che emozioni incontrare Ronaldinho. Momento più bello? A Bergamo"

vedi letture

AI microfoni di Lazio Style Channel, Mattia Zaccagni ha parlato così a margine della "Partita della Pace" svoltasi oggi a Roma: “Sono onorato di esse qui, è una serata bellissima e ci sono tanti campioni. Stasera scendiamo in campo per la pace. Secondo me bisogna stare più uniti possibili, solo insieme si sconfigge la guerra. Dobbiamo lottare insieme per la pace. Ci sono tanti campioni, mi sono emozionato quando ho visto Ronaldinho. Mi mancano gli scarpini? Si già sento che a breve mi mancherà il campionato, ci prepareremo al meglio in questi due mesi per tornare pronti all’inizio”

Recupero: “L’obiettivo principale è di lavorare il più possibile per recuperare da questo infortunio. Se sarà necessario lavorerò anche nei giorni liberi. Momento più bello? Ce ne sono stati vari a partire dal derby, per me è stato il primo un’emozione incredibile. La gara di Bergamo, secondo me la migliore ma arriveranno altre prestazioni del genere. Se vedrò il Mondiale? Si sicuramente perché amo il calcio e lo guarderò".